Муани первым касанием удвоил перевес сборной Франции над марокканцами

В эти минуты сборные Франции и Марокко играют за право пробиться в финал чемпионата мира по футболу. На 79-й минуте европейцы провели атаку по центру, Килиан Мбаппе в штрафной начал финтить и пробил с рикошетом от защитника, а у дальней штанги Рандаль Коло Муани просто добавил мяч в сетку. Форвард только-только вышел на замену и сделал свое первое, но очень важно касание.

Напомним, что на пятой минуте отличился Тео Эрнандес, и сейчас на табло горит счет 2:0. При этом марокканцы дают бой триумфаторам прошлого чемпионата мира, вот только в данной ситуации у них почти нет шансов.

Напомним, ранее в финал пробилась сборная Аргентины.