Гризманну вручили приз как лучшему игроку матча

Завершился второй полуфинал чемпионата мира - 2022, в котором сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Лучшим игроком матча был признан полузащитник Антуан Гризманн, который по обыкновению проделал невероятный объём работы.

Финал чемпионата мира - 2022 пройдёт в ближайшее воскресенье, 18 декабря. Трофей будут разыгрывать сборные Аргентины и Франции.

Сборная Франции может стать третьей в истории командой, которой удалось защитить титул чемпиона мира. В 2018 году в финале мундиаля «трёхцветные» обыграли Хорватию со счётом 4:2. Та игра проходила в «Лужниках».