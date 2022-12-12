​Назначен арбитр на матч Франция – Марокко

Обнародована информация о судейских назначениях на второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Марокко. Игру обслужит бригада мексиканца Сесара Рамоса.

На текущем мундиале Сесар Рамос уже работал на следующих играх: Дания – Тунис (0:0), Бельгия – Марокко (0:2), Португалия – Швейцария (6:1).

Напомним, что первый полуфинал, в котором сразятся сборные Аргентины и Хорватии, рассудит итальянец Даниэле Орсато.

Финальный матч чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря. На текущий момент действующим обладателем трофея является сборная Франции.