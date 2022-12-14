Новосельцев объяснил потенциальное чемпионство Марокко магией чисел

Бывший защитник национальной сборной России Иван Новосельцев объяснил потенциальный триумф национальной сборной Марокко на чемпионате мира – 2022 в Катаре магией чисел.

Спортсмен вспомнил о тенденции, что сборная-победитель мирового первенства в течение последних трёх раз в обязательном порядке имела в своём составе футболиста лондонского «Челси», выступающего под номером, совпадающим с годом проведения турнира.

«Это 22‑й год, а в «Челси» Зиеш играет под 22 номером», - приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

В полуфинале катарского соревнования команде Марокко будет противостоять команда Франции.