Рабио и Упамекано простудились из-за кондиционера

Главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму в ближайшее время предстоит принять решение по участию в полуфинале чемпионата мира Дайо Упамекано и Адриена Рабио.

По информации от французского издания L’Equipe, оба футболиста пропустили вчерашнюю тренировку из-за того, что простудились под кондиционером. Игроки ещё не полностью выздоровели от недуга, поэтому тренеру скоро предстоит решить, выпускать ли их на поле в матче с Марокко.

Напомним, Рабио является основным полузащитником Франции и отметился на этом мундиале одним голом и результативным пасом. Упамекано начинал каждый матч в старте на позиции центрального защитника.