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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рабио и Упамекано простудились из-за кондиционера

14 Декабря 2022 • 13:23 Комментировать
Франция
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Марокко
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Через 7 ч. 15 мин.

Главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму в ближайшее время предстоит принять решение по участию в полуфинале чемпионата мира Дайо Упамекано и Адриена Рабио.

По информации от французского издания L’Equipe, оба футболиста пропустили вчерашнюю тренировку из-за того, что простудились под кондиционером. Игроки ещё не полностью выздоровели от недуга, поэтому тренеру скоро предстоит решить, выпускать ли их на поле в матче с Марокко.

Напомним, Рабио является основным полузащитником Франции и отметился на этом мундиале одним голом и результативным пасом. Упамекано начинал каждый матч в старте на позиции центрального защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Сборная Франции Сборная Марокко Дайо Упамекано Адриен Рабио
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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