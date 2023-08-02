Гагнидзе рассказал, что Захаряну было трудно после сорвавшегося перехода в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал, как несостоявшийся переход в «Челси» повлиял на его одноклубника Арсена Захаряна.

Напомним, прошлым летом Захарян был близок к переходу в лондонский клуб, однако в последний момент трансфер сорвался, так как возникли технические сложности, которые были связаны с переводом денег за игрока.

По словам Гагнидзе, Захарян тяжело воспринял сорвавшуюся сделку, однако сейчас он в полном порядке.

«Естественно, это тяжело, когда ты ожидаешь трансфера в АПЛ, в «Челси», но всё срывается в последний момент. Психологически это очень сложно, и как бы тебя ни поддерживали, тебе будет трудно», — цитирует Гагнидзе «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 6 августа против действующего чемпиона России «Зенита». Эта игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 19:00 по московскому времени.