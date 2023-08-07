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Сергеев: «Самое главное — отнестись к ситуации с холодной головой»

07 Августа 2023 • 17:25 Комментировать
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о непростом старте сезона Премьер-лиги.

«Самое главное — отнестись к ней с холодной головой и без лишних нервов. Впереди много туров, так что в глобальном смысле — всё нормально», — заявил нападающий «сине-бело-голубых» в интервью «Матч ТВ».

Также футболист дал комментарий о домашнем поражении во встрече с «Динамо», отметив, что на команду повлияло отсутствие главного тренера Сергея Семака. Тем не менее, как считает Сергеев, петербуржцы могли даже вырвать победу после забитого в концовке гола.

Напомним, что после трёх сыгранных матчей «сине-бело-голубые» набрали лишь четыре балла. В последнем поединке против «Динамо» действующие чемпионы упустили ничью в добавленное время, уступив со счётом 2:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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