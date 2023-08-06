«Динамо» 9 лет не может обыграть «Зенит» на выезде

В третьем туре Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским «Динамо». Встреча пройдет на «Газпром Арене».

В последний раз «Динамо» побеждало «Зенит» на выезде в 2014 году (9 лет назад). Тогда матч был остановлен на 87-й минуте. На тот момент счет был 4:2 в пользу москвичей. Как все помнят, в том матче на поле выбежал фанат и ударил защитника «Динамо» Владимира Граната. После случившегося, КДК РФС засчитал «Зениту» техническое поражение.

Добавим, что последняя победа «Динамо» над «Зенитом» в рамках РПЛ была в 2020 году, та встреча завершилась со счетом 1:0.

Матч между командой Сергея Семака и подопечными Марцела Лички пройдет 6 августа и начнется в 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.