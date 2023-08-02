Спивак: «Уход Вендела не станет серьёзной потерей для «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Александр Спивак высказался о возможном уходе полузащитника «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела.

«Думаю, что уход Вендела не станет серьезной потерей. «Зенит» – такая команда, которая может приобрести другого Вендела», — заявил Спивак «РБ Спорту».

Ранее стало известно, что «Зенит» дозаявил Вендела на текущий сезон, хотя изначально бразилец не был включен в заявку команды из-за возможного отъезда в другой клуб.

25-летний хавбек выступает за «Зенит» с 2020 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до окончания сезона-2026/27. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Вендела составляет 24 млн евро.