Личка: «Просил Тюкавина забить 2 гола «Зениту», но не 3, чтобы его не купил Аршавин»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (3:2) ответил на вопросы об Арсене Захаряне и Константине Тюкавине.

- Насколько серьезная травма Захаряна, как отразилась замена на игре команды?

- Когда мы забили первый гол, когда он упал на землю, то почувствовал напряжение в бедре. Он играл еще 30 минут, но мы боялись, что он получит травму. Поэтому нужно было сделать замену. Я уверен, что там ничего серьезного. Замена? Выходил Макаров. Требования, которые я хотел, сделал, пробовал, бился, бегал. Я хочу, чтобы свежие игроки играли на том же уровне или улучшили. Уверен, что Макаров сделал максимум сегодня и много бегал без мяча. Я доволен его работой. Очень важно для меня, что ребята выходили из зоны комфорта.

- Тюкавин сегодня очень здорово сыграл и отметился дублем. Есть ли связь между его дублем здесь и интересом к нему от «Зенита»? Не мешают ли вашим игрокам разговоры о том, что ими интересуются другие клубы?

- Я думаю, это наша работа в большом футболе. Всегда будут разговоры и слухи. Я как тренер не принимаю такого. Когда будет предложение на столе - другое дело. Я вчера в поездке на игру ему сказал, что завтра нужно забить гол. Он ответил, что забьет три. Я сказал, что три не надо, а два - достаточно. Иначе Андрей Аршавин тебя купит в «Зенит», не надо. Хорошо, что он только забил два. Захарян и Тюкавин - очень талантливые игроки, которые могли бы себя проявить в Европе и хороших лигах.