Агент Нестора: «Всё зависит от «Зенита»

Андре Кюри, представитель полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о ситуации с возможным переходом в «Зенит».

«В этом вопросе всё зависит от «Зенита», — заявил агент хавбека бразильского коллектива в интервью изданию «РБ Спорт». Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» оценил своего футболиста в 40 миллионов евро, в то время как «сине-бело-голубые» предлагают за Нестора 15 миллионов евро.

Напомним, что Нестор провёл 163 матча в футболке «Сан-Паулу» в рамках всех состязаний, забив 10 голов при 22 результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего бразильца в семь миллионов евро.