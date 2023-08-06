Тихонов: «В Петербурге «Динамо» ждёт совсем не радушный приём»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче третьего тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

Специалист выразил мнение, что несмотря на осечку в игре второго тура против «Ростова» и кадровые потери, команда из Санкт-Петербурга остаётся главным фаворитом сезона.

«Зенит» разок оступился с «Ростовом», но всё ещё выглядит уверенным в себе фаворитом чемпионата. У «Динамо» проблемы куда ощутимее, и в Петербурге его ждёт совсем не радушный приём», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 6 августа, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.