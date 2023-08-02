Гагнидзе: Сазонов может играть в клубах из топ-5 лиг Европы

Полузащитник столичного «Динамо» Лука Гагнидзе поделился мнением о перспективах защитника Сабы Сазонова в европейском футболе.

«Саба — хороший футболист и может играть в клубах из топ-5 лиг Европы. Это топовый центральный защитник с большим потенциалом», — заявил хавбек в интервью изданию «РБ Спорт», отметив также, что все сходятся во мнении о хороших перспективах европейской карьеры уроженца Санкт-Петербурга.

Напомним, что Саба Сазонов выступает за «Динамо» с 2021 года. В 39 матчах за московский клуб в рамках всех состязаний игрок молодёжной сборной Грузии отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего защитника в три миллиона евро.