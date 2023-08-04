Игрок «Урала» Железнов: «Бороться с «Зенитом» можно»

Полузащитник «Урала» Юрий Железнов поделился мнением о том, можно ли бороться с действующим чемпионом России «Зенитом».

Футболист считает, что с «Зенитом» бороться можно. По мнению Железнова, в РПЛ может найтись команда, которая бросит вызов «сине-бело-голубым».

«Конечно, с «Зенитом» чуть посложнее, так как там собраны футболисты хорошего уровня. Но всё возможно. За счёт характера, терпения, тактики бороться с «Зенитом» можно», — приводит слова Железнова «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ кряду. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут в воскресенье, 6 августа, против «Динамо». Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 19:00 по московскому времени.