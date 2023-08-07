Орещук оценил игру Лаксальта на новой позиции

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук оценил решение наставника Марцела Лички сделать из Диего Лаксальта опорного полузащитника.

«Мне очень нравится уругваец на этой позиции. Выглядит настолько уверенно, как будто всю жизнь там играл», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По его мнению, такой шаг от тренерского штаба ставит крест на карьере Матиаса Норманна на «ВТБ Арене».

В новом сезоне Диего Лаксальт провёл три матча в рамках всех турниров, выходя во всех на позиции полузащитника и отдав одну результативную передачу. В футболке «Динамо» 30-летний уругваец выступает с 2021 года.