Кириченко: «Зенит» — фаворит РПЛ, несмотря на потерю лидеров

Российский тренер Дмитрий Кириченко высказался о потерях «Зенита» в летнее трансферное окно.

«Из команды ушли Малком и Кузяев, и пока ничего не понятно с Венделом. Все это — большие потери. Но, как по мне, «Зенит» — фаворит сезона, даже с такими потерями», — приводит слова Кириченко «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» могут попробовать помешать «сине-бело-голубым» в борьбе за трофей.

Напомним, «Зенит» выиграл РПЛ пять раз подряд. На данный момент подопечные Сергея Семака занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.