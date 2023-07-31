​Тренер «Зенита»: «Ни одно чемпионство не было лёгким»

Вильям де Оливейра, который входит в тренерский штаб «Зенита», высказался о чемпионствах команды.

Как известно, «Зенит» завоёвывал титул Премьер-лиги в каждом из пяти последних сезонов.

«Ни одно чемпионство не было лёгким. Просто мы много работаем, будем стараться и дальше показывать результат, который ждут и наши болельщики, и мы сами», - сказал де Оливейра, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Де Оливейра отметил, что «Зенит» не думает о том, чтобы попробовать пройти новый чемпионат без поражений. По словам тренера, для команды главным является защита чемпионского титула.

После двух туров нового сезона Премьер-лиги «Зенит» имеет четыре зачётных балла в своём активе.