Арбитр Семёнов не смог сказать, за что удалили Семака

Бывший арбитр ФИФА Михаил Семёнов поделился мнением об удалении главного тренера «Зенита» Сергея Семака после финального свистка матча второго тура РПЛ против «Ростова», который завершился с ничейным счётом 1:1.

Напомним, в концовке встречи судья Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «сине-бело-голубых». Нападающий «Ростова» Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар, позволив своей команде сравнять счёт.

«Надо спросить судью. Зависит от того, что конкретно сказал Семак и какой диалог был между ним и арбитром. Семак мог в резкой форме сказать по поводу назначения 11-метрового удара», — цитирует Семёнова «Спорт День за Днём».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 6 августа против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.