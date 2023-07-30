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Арбитр Семёнов не смог сказать, за что удалили Семака

30 Июля 2023 • 16:32 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Бывший арбитр ФИФА Михаил Семёнов поделился мнением об удалении главного тренера «Зенита» Сергея Семака после финального свистка матча второго тура РПЛ против «Ростова», который завершился с ничейным счётом 1:1.

Напомним, в концовке встречи судья Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «сине-бело-голубых». Нападающий «Ростова» Николай Комличенко реализовал 11-метровый удар, позволив своей команде сравнять счёт.

«Надо спросить судью. Зависит от того, что конкретно сказал Семак и какой диалог был между ним и арбитром. Семак мог в резкой форме сказать по поводу назначения 11-метрового удара», — цитирует Семёнова «Спорт День за Днём».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 6 августа против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Сергей Семак Михаил Семёнов
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