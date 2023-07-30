Колосков: «Зенит» не лидер сегодня, не безусловный фаворит»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах «Зенита» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению Колоскова, после ухода сразу нескольких лидеров команды петербургский клуб утратил статус безусловного фаворита РПЛ.

«Зенит» не лидер сегодня, не безусловный фаворит. «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» — эти команды составят конкуренцию с «Зенитом» в борьбе за первое место», — приводит слова Колоскова Metaratings.

В первых двух турах РПЛ «Зенит» набрал четыре очка и сейчас возглавляет турнирную таблицу. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 6 августа против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.