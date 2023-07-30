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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Зенит» не лидер сегодня, не безусловный фаворит»

30 Июля 2023 • 15:04 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах «Зенита» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению Колоскова, после ухода сразу нескольких лидеров команды петербургский клуб утратил статус безусловного фаворита РПЛ.

«Зенит» не лидер сегодня, не безусловный фаворит. «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» — эти команды составят конкуренцию с «Зенитом» в борьбе за первое место», — приводит слова Колоскова Metaratings.

В первых двух турах РПЛ «Зенит» набрал четыре очка и сейчас возглавляет турнирную таблицу. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 6 августа против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Колосков
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