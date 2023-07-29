Только Кассьерра попадал в створ ворот и забивал за «Зенит» в новом сезоне РПЛ

Удивительный факт – за два прошедших матча в новом сезоне РПЛ только лишь один игрок «Зенита» забивал гол в ворота соперника и попадал в створ ворот. Это колумбийский нападающий питерцев Матео Кассьерра, пишет Opta Sports.

Напомним, что в субботу вечером легионер оформил свой третий мяч в сезоне, поразив на выезде ворота «Ростова». В прошлом туре форвард отличился дублем в ворота «Пари НН».

Ранее мы сообщали, что текущим вечером «Зенит» провёл свой худший матч по нанесённым ударам по воротам за последние полтора года.

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