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Только Кассьерра попадал в створ ворот и забивал за «Зенит» в новом сезоне РПЛ

29 Июля 2023 • 22:22 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Удивительный факт – за два прошедших матча в новом сезоне РПЛ только лишь один игрок «Зенита» забивал гол в ворота соперника и попадал в створ ворот. Это колумбийский нападающий питерцев Матео Кассьерра, пишет Opta Sports.

Напомним, что в субботу вечером легионер оформил свой третий мяч в сезоне, поразив на выезде ворота «Ростова». В прошлом туре форвард отличился дублем в ворота «Пари НН».

Ранее мы сообщали, что текущим вечером «Зенит» провёл свой худший матч по нанесённым ударам по воротам за последние полтора года.

Подробнее о том, что ещё происходило на футбольном поле, читайте в нашем обзоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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