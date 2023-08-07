Известный отечественный специалист Александр Тарханов оценил отрыв «Спартака» от «Зенита» на старте сезона Премьер-лиги.

«Три тура пока прошло - это не показатель, надо смотреть, как будет дальше. «Спартак» - достойная команда. Хорошо, когда в чемпионате несколько команд борются за медали», – заявил экс-наставник многих клубов РПЛ, чьи слова приводит Vprognoze.ru.

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля выиграли все три поединка на старте сезона Российской премьер-лиги, деля первое место в турнирной таблице с «Краснодаром». Отрыв «красно-белых» от «Зенита» составляет пять очков.