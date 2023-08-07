Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о проблемах «Зенита», который потерпел поражение от «Динамо» в третьем туре РПЛ.

- В трех матчах РПЛ «Зенит» набрал 4 очка. Это худший результат за последние годы. Можно ли говорить о кризисе у команды?

- Кризис – это серьезная вещь. Ее не определишь по старту сезона. Надо чтобы треть сезона прошла, а только потом можно об этом говорить. Каждый чемпионат складывается по-разному. Правильнее говорить о том, что, может быть, в этом сезоне соперники подготовились лучше. Плюс Малком ушел, а это серьезная потеря.

- После ухода Малкома атака «Зенита» уже не такая креативная?

- Забили же два мяча в ворота «Динамо». А это не так уж мало. Но в любом случае это игрок очень высокого уровня для нашего чемпионата. Это футболист, который в любой ситуации действовал с максимальной отдачей. Проявление его командного духа всегда было видно в игре. Он не только как личность приносил пользу, но и как коллективный игрок, заряженный на победу, на максимальную самоотдачу. Он не был эгоистом. Потеря такого футболиста – непростая вещь.

- Не может же «Зенит» зависеть от одного игрока?

- Это да, но всем нужны такие личности, которые на поле и в раздевалке ведут за собой.

- Несостоявшийся трансфер Вендела во «Фламенго» и его нежелание возвращаться в Питер, могли отразиться на микроклимате в команде?

- Все может отразиться. Команда – живой организм. Она прихватывает разные вирусы.

- Кажется, у «Зенита» появилось очевидное слабое место – центр обороны? Ренан часто ошибается, Чистяков травматичный, Алип мало играет.

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- Конечно, в обороне «Зенита» есть проблемы. Они были в первых матчах сезона и на предсезонных турнирах. И никуда не делись сейчас. Причем это индивидуальные ошибки.

- Как решить эту проблему?

- Работа над совершенствованием и устранением недостатков идет. Если не решается эта проблема, то тогда надо кого-то покупать. Тем более, такому клубу, как «Зенит».

- После поражения «Зенита» появилась интрига в чемпионате?

- Я думаю, что вполне может сложиться серьезная интрига.

- Вы так говорите с учетом ближайших матчей, в которых «Зенит» будет играть в гостях со «Спартаком» и ЦСКА, а также дома с «Локомотивом»?

- Это, конечно, важный этап для завязывания интриги, но я не могу сказать, что все будет зависеть только от этих матчей. Нет, конечно. Но это сложный этап, и «Зенит» может показать любой результат.

- Как думаете, питерцы преодолеют свои сложности в ближайшем будущем?

- Я думаю, что «Зенит» выберется из сложной ситуации. Но я не говорю о том, что это будет сделать легко.

Елена Григорьевская