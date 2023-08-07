Орещук: «Был уверен, что «Динамо» не проиграет «Зениту»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о победе «бело-голубых» над «Зенитом» (3:2) в матче третьего тура чемпионата России.

По словам эксперта, ещё перед начало игры он был уверен, что «Динамо» не уступит действующему чемпиону страны, так как текущим летом «Зенит» потерял своего лидера Малкома, перешедшего в «Аль-Хиляль».

«Я не пророк, но был уверен, что «Динамо» не проиграет и постарается выиграть. У «Зенита» есть проблема, связанная с уходом Малкома. Бакаев не тянет: столько надежд на него было, а по факту у него не получается быть лидером», — приводит слова Орещука Metaratings.

После этой победы динамовцы набрали четыре очка и поднялись на шестое место турнирной таблицы РПЛ. «Зенит», имеющий в своём активе столько же баллов, идёт восьмым.