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В «Зените» высказались о возможной аренде Коваленко в «Крылья Советов»

06 Августа 2023 • 17:32 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 22 мин.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации, что полузащитник питерского клуба Александр Коваленко перейдёт в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

Ранее об этом сообщил агент Тимур Гурцкая.

«Коваленко может вернуться в «Крылья Советов»? Очередные слухи», - приводит слова Медведева Sport24.

19-летний футболист пополнил ряды «Зенита» в летнее трансферное окно, заключив контракт на пять лет.

За два матча в этом сезоне Коваленко провёл на поле всего десять минут.

В прошлом сезоне он уже выступал в «Крыльях Советов» на правах аренды, но принадлежал «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Александр Медведев Александр Коваленко
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