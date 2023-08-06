В «Зените» высказались о возможной аренде Коваленко в «Крылья Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации, что полузащитник питерского клуба Александр Коваленко перейдёт в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

Ранее об этом сообщил агент Тимур Гурцкая.

«Коваленко может вернуться в «Крылья Советов»? Очередные слухи», - приводит слова Медведева Sport24.

19-летний футболист пополнил ряды «Зенита» в летнее трансферное окно, заключив контракт на пять лет.

За два матча в этом сезоне Коваленко провёл на поле всего десять минут.

В прошлом сезоне он уже выступал в «Крыльях Советов» на правах аренды, но принадлежал «Сочи».