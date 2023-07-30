Мостовой: «Для «Зенита» потеря Вендела и Кузяева намного важнее ухода Малкома»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что потери полузащитников Далера Кузяева и Вендела для «Зенита» более существенны, чем уход нападающего Малкома, ставшего лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата России.

«В атаке у команды Семака есть неплохой выбор и без Малкома, а вот центр поля сильно просел. Одному Барриосу будет крайне тяжело. Думаю, в центральную зону «Зенит» ещё кого-то приобретёт», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Малком перешёл в «Аль-Хиляль», Кузяев подписал двухлетний контракт с французским «Гавром», а к Венделу активный интерес проявляет «Фламенго».

Напомним, вчера, 29 июля, в матче второго тура РПЛ «Зенит» не сумел обыграть «Ростов» (1:1). Тем не менее сейчас «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата, набрав в двух матчах четыре очка.