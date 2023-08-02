«Зенит» представил общекомандную фотографию, сделанную в музее

«Зенит» представил командную фотографию сезона-2023/2024, которая была сделана в Русском музее перед началом тренировки «сине-бело-голубых» в Михайловском саду.

Общекомандное фото было сделано на фоне полотна Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения».

После фотосессии футболисты вместе с главным тренером команды Сергеем Семаком отправились на экскурсию, в ходе которой им рассказали об истории музея. После экскурсии зенитовцы провели открытую тренировку в Михайловском саду. Посмотреть на футбольную команду пришли сотни жителей Санкт-Петербурга.

Напомним, свой ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 6 августа, против «Динамо». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.