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«Зенит» представил общекомандную фотографию, сделанную в музее

02 Августа 2023 • 16:37 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

«Зенит» представил командную фотографию сезона-2023/2024, которая была сделана в Русском музее перед началом тренировки «сине-бело-голубых» в Михайловском саду.

Общекомандное фото было сделано на фоне полотна Ильи Репина «Торжественное заседание  Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения».

После фотосессии футболисты вместе с главным тренером команды Сергеем Семаком отправились на экскурсию, в ходе которой им рассказали об истории музея. После экскурсии зенитовцы провели открытую тренировку в Михайловском саду. Посмотреть на футбольную команду пришли сотни жителей Санкт-Петербурга.

Напомним, свой ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 6 августа, против «Динамо». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

202324

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Зенит
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