​Агент: «Марио Фернандес адаптировался в «Зените»

Агент Жорже Машаду, который работает с летним новичком «Зенита» Марио Фернандесом, сказал несколько слов по поводу адаптации футболиста.

«Фернандес полностью адаптировался в «Зените». Он очень счастлив в клубе», - сказал Машаду, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Марио Фернандес заключил с «Зенитом» трудовое соглашение на один сезон с возможностью продления ещё на год. В 2012-2022 годах футболист выступал за ЦСКА.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 6 августа, - против «Динамо» на своём поле. После двух сыгранных туров команда Сергея Семака имеет четыре очка в своём активе.