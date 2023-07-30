Данни уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни высказался о перспективах «сине-бело-голубых» в текущем сезоне чемпионата России.

По мнению эксперта, «Зенит» пока не привык действовать на поле без Малкома, поэтому команде нужно время, чтобы перестроиться.

«Уверен, что «Зенит» не потеряет звание чемпиона в новом сезоне РПЛ: даже без Малкома», — приводит слова Данни «Чемпионат».

Напомним, бразильский нападающий покинул расположение «Зенита» и перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».

В первых двух турах нового сезона Российской премьер-лиги санкт-петербургский клуб набрал четыре очка.

Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведет 6 августа против «Динамо».