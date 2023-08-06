«Зенит» быстро сравнял счёт в игре с «Динамо» после автогола

В центральном матче дня «Зенит» принимает «Динамо» в рамках третьего тура Премьер-лиги. Уже на второй минуте Николя Нгамалё прострелил вдоль ворот на Константина Тюкавина, который пробил голкипера. Но соперник очень быстро восстановил паритет в игре. С левого края штрафной Матео Кассьерра выполнил прострел к воротам, и набежавший Фабиан Бальбуэна неаккуратно срезал мяч впритирку с дальней штангой.

Примечательно, что и в первом матче дня, «Балтика» - «Факел», команды быстро сделали счет 1:1, и один из мячей был автоголом.

«Зенит» на этот момент набирает пять очков и идет на шестом месте, у соперника два балла. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.