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«Зенит» быстро сравнял счёт в игре с «Динамо» после автогола

06 Августа 2023 • 19:17 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
1-й тайм

В центральном матче дня «Зенит» принимает «Динамо» в рамках третьего тура Премьер-лиги. Уже на второй минуте Николя Нгамалё прострелил вдоль ворот на Константина Тюкавина, который пробил голкипера. Но соперник очень быстро восстановил паритет в игре. С левого края штрафной Матео Кассьерра выполнил прострел к воротам, и набежавший Фабиан Бальбуэна неаккуратно срезал мяч впритирку с дальней штангой.

Примечательно, что и в первом матче дня, «Балтика» - «Факел», команды быстро сделали счет 1:1, и один из мячей был автоголом.

«Зенит» на этот момент набирает пять очков и идет на шестом месте, у соперника два балла. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Фабиан Бальбуэна
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