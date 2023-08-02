Булыкин: «Зенит» без тренера на бровке не поменяется»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин оценил дисквалификацию главного тренера питерского «Зенита» Сергея Семака на ближайший матч РПЛ против «Динамо».

«Сильно «Зенит» без тренера на бровке не поменяется. Подготовка к матчу, и выбор состава, и мотивация – всё это в руках Семака остаётся. Может, даже к лучшему, что наблюдать за игрой он будет из другого места», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Семак, напомним, получил красную карточку в концовке матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

В рамках третьего тура питерцы примут «Динамо» на газоне «Газпром Арены».