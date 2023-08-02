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Булыкин: «Зенит» без тренера на бровке не поменяется»

02 Августа 2023 • 21:26 Комментировать (1)
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин оценил дисквалификацию главного тренера питерского «Зенита» Сергея Семака на ближайший матч РПЛ против «Динамо».

«Сильно «Зенит» без тренера на бровке не поменяется. Подготовка к матчу, и выбор состава, и мотивация – всё это в руках Семака остаётся. Может, даже к лучшему, что наблюдать за игрой он будет из другого места», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Семак, напомним, получил красную карточку в концовке матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

В рамках третьего тура питерцы примут «Динамо» на газоне «Газпром Арены».
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Дмитрий Булыкин
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Комментарии (1)
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Cruyff
02 Августа 2023 в 21:55
Семаку надо поучиться у Д.Кузнецова тренера 2DROTS как он из таких игроков сделал не плохую команду, которая весь матч в таком бешенном темпе атаковала соперника, а Зенит почти все матчи катает вату поперёк поля или назад
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