Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Вендел может перейти в «Наполи» вместо «Фламенго».

«Вендел в нашем чемпионате смотрелся очень хорошо. Он показывал футбол добротного качества. Да, в итальянском чемпионате будет совсем другой уровень. Но всё же я уверен, что он сможет там закрепиться в составе. Думаю, он будет играть за «Наполи». У Вендела отличные способности и отличные данные. Ну и для «Зенита» вариант с «Наполи» будет лучше. Так что пока они интересуются, надо его продавать», - сказал Деменко.