Барбоза объяснил, почему «Зенит» не сможет выгодно продать Вендела

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем бразильского полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела.

«Непрофессионализм Вендела помешает «Зениту» выгодно его продать. Сейчас никто не предложит за Вендела больших денег. Европейские клубы обращают внимание на дисциплину», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний Вендел отказался возвращаться в расположение клуба после окончания летнего отпуска. Сообщалось, что «Зенит» разрешил футболисту искать новую команду, однако процесс затянулся. По этой причине бразилец вернулся в стан «сине-бело-голубых».

Контракт Вендела с «Зенитом» действует до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 24 миллиона евро.