Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о поражении от «Динамо»

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес высказался о поражении от московского «Динамо» (2:3) в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Россиянин отметил, что «Динамо» является хорошей командой, и с ней всегда было тяжело играть.

«Мы провели не такой матч, какой планировали. Но это часть жизни и футбола. Такие вещи происходят», - приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Напомним, что столичный клуб одержал победу со счётом 3:2 благодаря дублю Константина Тюкавина и голу, вышедшему на замену Вячеслава Грулева на 94-й минуте. Эта виктория стала первой для «бело-голубых» в этом сезоне.