Агент Дриусси: «МЛС не слабее РПЛ, они на одном уровне»

Эрнан Берман, агент бывшего нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, выступающего сейчас за американский клуб «Остин», сравнил по уровню РПЛ и МЛС.

«Американский чемпионат не слабее российского, они на одном уровне. И этот уровень довольно высок», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Дриусси выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. В составе «сине-бело-голубых» аргентинский нападающий провёл 138 матчей, забил 25 голов и отдал 22 результативные передачи. Также южноамериканский футболист успел стать трёхкратным чемпионом России.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 6 августа против «Динамо». Эта игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 19:00 по московскому времени.