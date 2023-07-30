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Балахнин считает, что «Зенит» стал уязвим

30 Июля 2023 • 14:26 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об игре южан в матче второго тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Специалист отметил, что прошедшую игру трудно назвать зрелищной, так как в ней было создано мало опасных моментов. Кроме того, Балахнин согласился с мнением, что после ухода нескольких ведущих футболистов «Зенит» стал более уязвим.

«Как он может быть неуязвим, если ушли ведущие футболисты? Всё было ожидаемо, и к этому все готовились. Ушли не только ведущие футболисты, но ещё и Кузяев», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В двух турах РПЛ «Зенит» набрал четыре очка и сейчас делит первую строчку турнирной таблицы с «Ростовом», в активе которого столько же баллов. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 6 августа против «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Сергей Балахнин
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