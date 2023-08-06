«Динамо» не забивало «Зениту» более двух мячей на протяжении 16 лет

Завершился матч третьего тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Динамо». Победу со счётом 3:2 одержал столичный клуб.

В составе динамовцев дублем отметился нападающий Константин Тюкавин, капитан «бело-голубых» Фабиан Бальбуэна срезал мяч в собственные ворота, а Иван Сергеев, вышедший на замену, сравнял счёт на 89-й минуте, но на 95-й минуте Вячеслав Грулев принес победу своей команде

«Динамо» в последний раз забивало питерскому клубу три и более мячей в рамках РПЛ сезона-2007 года. Тогда в составе столичного клуба дублем отметился Денис Колодин, по одному голу забили Данни и Руслан Пименов.