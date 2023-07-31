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Габулов: «Малком был украшением чемпионата»

31 Июля 2023 • 20:47 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Экс-голкипер «Динамо» Владимир Габулов поделился мнением о трансфере нападающего Малкома Филипе из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Правильное решение. Хорошая выручка, бизнес. Малком — классный футболист, был украшением чемпионата. Уверен, что «Зенит» может восполнить эту продажу без потери качества», — цитирует Габулова издание «Чемпионат».

Эксперт считает, что это хорошая сделка именно для «Зенита», но не для всей лиги, ведь игрок уехал в Саудовскую Аравию, а не в Европу.

Стоит отметить, что с продажи 26-летнего бразильца в саудовский клуб «сине-бело-голубые» заработали 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Габулов Малком Филипе
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