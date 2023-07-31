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В Италии не знают об интересе «Наполи» к Венделу

31 Июля 2023 • 21:11 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки отреагировал на слухи об интересе «Наполи» к бразильскому хавбеку «Зенита» Маркусу Венделу.

«Я только что позвонил нашему корреспонденту из Неаполя, и он ответил, что ничего об этом не знает. Он сказал мне, что «Наполи» следил за ним пару лет назад, когда он был в лиссабонском «Спортинге», — рассказал журналист порталу Metaratings.

Ранее появилась информация о заинтересованности чемпиона Италии в услугах Вендела. Сообщалось, что «Наполи» предложил «сине-бело-голубым» 25 миллионов евро за 25-летнего футболиста.

Предстоящий матч «Зенит» проведет 6 августа. В рамках третьего тура РПЛ подопечные Сергея Семака сыграют с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Наполи Массимо Франки трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел
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