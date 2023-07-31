Бышовец: «То, что ушли Малком, Кузяев и не играет сейчас Вендел — это не драматично для «Зенита»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец предположил, как скажутся на «Зените» потери полузащитников Вендела и Далера Кузяева, а также нападающего Малкома.

Напомним, Кузяев перешёл во французский «Гавр», Малком стал игроком «Аль-Хиляля», а Вендел пропустил стартовые матчи сезона, так как тоже близок к уходу из петербургского клуба.

По мнению Бышовца, потери этих трёх футболистов не являются для «Зенита» чем-то драматичным.

«То, что ушли Малком, Кузяев и не играет сейчас Вендел — это не драматично для «Зенита». Со временем это всё поправится», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Во втором туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). Бышовец отметил, что «сине-бело-голубые» не смогли сохранить победный счёт из-за потери концентрации в концовке встречи. На данный момент петербуржцы делят с «Ростовом» вторую строчку в турнирной таблице.