Николай Наумов: «Зенит» выиграет у «Динамо»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» сыграет против столичного «Динамо».

Специалист отметил, что «бело-голубые» будут чувствовать свое преимущество и выиграют этот матч.

«В целом «Зенит» очень стабилен и скамейка у него длиннее, а это означает, что вариативность у «Зенита» больше. Он в данном случае фаворит и, думаю, победит в этой встрече», - приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Поединок состоится завтра, 6 августа, и начнётся в 19:00 по московскому времени.