«Динамо» и «Факел» - самые пропускающие команды на старте РПЛ

Московское «Динамо» и воронежский «Факел» - самые пропускающие команды нового сезона Российской премьер-лиги. За первый и второй тур у каждой из команд набралось по шесть пропущенных мячей.

«Бело-голубые» под руководством Марцела Лички, напомним, пропустили дома от «Краснодара» в первом туре (1:3), а после сыграли в боевую ничью в гостях с «Крыльями Советов».

«Факел» в первом туре проиграл «Ростову» (1:2), а во втором – дома «Локомотиву» - 1:4.

Отметим, что после двух туров в прошлом сезоне такой командой было «Торпедо» - «автозаводцы» пропустили семь голов.

На замке свою оборону держат «Краснодар», «Зенит» и «Урал» - пропустили по голу. В прошлом сезоне после двух туров вообще не пропустил столичный ЦСКА.

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