Кобелев: «Если «Зенит» не усилится, то чемпионат будет интереснее с точки зрения борьбы за чемпионство»

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре «Зенита» после ухода ключевых футболистов.

Ранее команду покинули бразильский нападающий Малком Филипе и российский хавбек Далер Кузяев. Стоит отметить, что к отъезду близок и полузащитник Маркус Вендел.

«Без этих игроков «Зенит» будет хорошей командой, но с которой можно бороться практически всем командам РПЛ. Если «Зенит» не усилится, то чемпионат будет намного интереснее с точки зрения борьбы за первое место», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

В матче второго тура чемпионата России «Зенит» не смог одолеть «Ростов», сыграв вничью – 1:1.

Следующим соперником команды Сергея Семака в РПЛ станет «Динамо» (6 августа).