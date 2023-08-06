Пименов — о физической форме «Динамо»: «Дело не в Личке, а в подборе игроков»

Бывший игрок московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о неудачном старте сезона для команды Марцела Лички.

«Если «Динамо» показывает такой результат, то дело не в Личке, а в подборе игроков. Когда команда не может физически выдержать 90 минут игровой нагрузки, это означает, что проблема в футболистах», — заявил Пименов «Матч ТВ».

За два матча Российской премьер-лиги «Динамо» пополнило свою копилку всего на один балл, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (3:3) и проиграв «Краснодару» (1:3).

Сегодня, 6 августа, «бело-голубые» проведут матч третьего тура национального чемпионата, в котором им будет противостоять действующий чемпион России — «Зенит». Начало игры запланировано на 19:00 по мск. Не пропустите прямую трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.