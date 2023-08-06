Тренер ЦСКА Федотов: «У «Зенита» есть средства, которые могут вложить в новую суперзвезду»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о кадровых потерях «Зенита».

Напомним, ранее «сине-бело-голубых» покинули нападающий Малком, перешедший в «Аль-Хиляль», и полузащитник Далер Кузяев, который продолжит карьеру во французском «Гавре».

Федотов считает, что петербургский клуб ещё подпишет новых игроков, которые заменят ушедших футболистов.

«Думаю, что они понимали, что будет продажа кого-то из ведущих футболистов. Думаю, что «Зенит» в этом плане сработает, у них есть свободные средства, которые могут вложить в новую суперзвезду», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 6 августа, против «Динамо». Эта игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся она в 19:00 по московскому времени.