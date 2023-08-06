Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Динамо».

«Считаю, что «Зенит» - фаворит, но не намного. Я думаю, что победа будет где-то 2:1. «Зенит» всё-таки играет дома. Кассьерра начал забивать у них. Но разгромной победы ждать не стоит тут, как я думаю. Пока мы видим, что уход Вендела и Малкома даётся тяжело «Зениту». Посмотрим, как будет складываться игра дальше. Но вот Кассьерра, повторюсь, заиграл. Сергеев сидит в запасе, он тоже ещё может заиграть. «Спартак» снова одержал победу, поэтому «Зениту» нужно наверстывать. Посмотрим, интересный матч нас ждет», - сказал Мостовой.

Поединок «Зенит» - «Динамо» стартует в 19:00.