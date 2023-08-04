Караваев рассказал о моменте, когда хотел завершить карьеру

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о периоде, когда он раздумывал над завершением игровой карьеры.

По словам 28-летнего футболиста, это произошло в школе ЦСКА, воспитанником которого он и является.

«Был момент, когда я вообще не играл. В меня не верили, и мне просто не хотелось продолжать. Но родители мне сказали: «Ничего страшного. Главное, не переставай работать, и всё получится», — приводит слова Караваева Sport24.

Напомним, что Караваев покинул ЦСКА в 2016 году, перебравшись в пражскую «Спарту». Затем в карьере футболиста был нидерландский «Витесс», а в 2019 году он перешёл в «Зенит». За команду из Санкт-Петербурга защитник провёл в общей сложности 120 матчей, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач.