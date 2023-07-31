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Алексей Петрушин: «Ничья «Ростова» с «Зенитом» стоит даже больше, чем победа южан» эксклюзив

31 Июля 2023 • 15:25 Комментировать
Крылья Советов
...
Ростов
05.08 15:00

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги состоявшихся матчей 2-го тура РПЛ.

Как оцените результат матча «Крылья Советов» - «Динамо»?

Для «Динамо» самарская команда всегда была одной из самых неудобных. Эта традиция продолжается. Единственное, выигрывая 3:1 по ходу матча, надо было играть во втором тайме строго в обороне и использовать контратаки, то есть продолжить играть так, как в первом тайме. Этого сделано не было, за что гости и поплатились.

Почему «Динамо» неубедительно выглядит на старте сезона и сюрприз ли это для вас?

И да, и нет. Те проблемы, которые были, остались.

Что имеете в виду?

Игру команды в обороне. Все матчи этого сезона как раз и говорят о том, что защита пока оставляет желать лучшего. И рассчитывать на серьёзные успехи не приходится. Хорошо, что Личка говорит об игре в нападении, что его команда будет атаковать, но «Динамо» – это не сборная Бразилии, чтобы забивать сколько захочется. Пока не наведут порядок в обороне, рассчитывать на хороший результат не стоит. На золото пока «Динамо» претендовать не может. Да и вообще, будет сложно.

«Ростов» отнял очки у «Зенита». Это удивило?

Нет. Ростовчане молодцы. Проигрывая, они всё-таки дожали соперника, бились до конца. Последние минут двадцать питерцы думали только о том, как не пропустить.

Необычная ситуация, согласны?

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Меня это наоборот, не удивило, потому что команда Семака потеряла двух футболистов, которые много значили для нее. Вендел принимал участие в организации игры, плюс забивал. Про Малкома всё и так понятно. После их ухода  «Зенит» потерял мощи в атаке. Хотя Кассьерра в отсутствие Малкома взял бремя лидерства на себя. А так, настрой на этот матч у хозяев был сумасшедший. Борьба была серьёзной, как будто эта игра много решала для команды Карпина. Эта ничья в копилку южан. Она, может быть, стоит даже больше, чем победа.

Будут ли питерцы и дальше терять очки?

Думаю, да. Проблемы сразу нарисовались. Впереди команда потеряла двух ведущих игроков, которые на двоих в прошлом сезоне забили едва ли не половину всех голов «Зенита». Это говорит само за себя.

«Локомотив» разгромил «Факел. Что думаете о таком результате?

Этот результат стал неожиданностью для меня. Зная концепцию игры Евсеева, не думал, что «Факел» так крупно проиграет железнодорожникам. Евсеев – сторонник закрытого футбола, а вчера он решил сыграть в открытый футбол. Его команда здорово атаковала, но безобразно оборонялась. Получился перекос. Евсеев просто не рассчитал свои силы. Не случайно, после матча он взял вину за результат на себя. Где-то в тактическом плане он допустил ошибки. Нынешний «Локомотив», эта уже не та команда, какой была до прихода Галактионова. Плюс она укрепилась хорошими игроками, особенно в атаке.

Матч «Ахмат» - ЦСКА получился скандальным из-за судейства. Что об этом думаете?

Игроки били пять пенальти, это нонсенс. Не помню такого. Плюс сумасшедший скандал получился. Судья нарушил регламент, когда дал перебить пенальти. Эта странная ситуация. «Ахмат» не забил одиннадцатиметровый, и после этого арбитр пошёл разбираться. Его боковой судья взбаламутил, подставил. После этого было удаление игрока, и Безбородов дал перебить пенальти. А ведь это один из наших лучших арбитров. И он нарушил все футбольные законы. Удаление должно следовать сразу, а не после того, как команда пробила пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Крылья Советов Ростов Факел Динамо Москва Алексей Петрушин
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