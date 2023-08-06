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Личка: «Эта игра была самой лучшей по характеру»

06 Августа 2023 • 21:30 Комментировать
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (3:2) дал комментарий по игре.

- Сейчас понятно, что у меня очень приятные эмоции, потому что  мы здесь в Петербурге забили три гола и смогли выиграть 3:2, плюс на 94-й или 95-й минуте забили. По игре - мы терпели, это не был наш лучший матч. Второй тайм вообще терпели, бегали и старались. Но я бы сказал, что эта игра была самой лучшей по характеру. Все игроки отработали и тяжело работали, чтобы до конца удержать счет 2:1. Надо в таких играх выходить из своей зоны комфорта. Я думаю, сегодня все футболисты это показали. Очень рад, что сомнения, которые были, мы развенчали. Соперник забил на 88-й минуте и сравнял, могла повториться игра недельной давности, когда мы упустили победу. Лаксальт нашел в себе силы пойти в прессинг, вышел вперед с мячом и сильно прострелил, а Грулёв замкнул дальнюю штангу. Это нам принесло победу. Я очень рад тем, что команда показала наличие характера и умение выходить из зоны комфорта.   

- Вы сказали про второй тайм, что вашей команде приходилось очень много терпеть и бороться. С чем это связываете? Почему во втором тайме качество игры «Динамо» снизилось?

- Надо сказать, что в Петербурге самая лучшая команда в чемпионате. Никакие команды не могут сравниться по уровню с «Зенитом». Насколько помню, здесь выиграло только «Динамо» по пенальти в матче на Кубок, а также «Ахмат». Другие команды здесь не побеждают, плюс мы сегодня забили три гола. Надо учитывать силу соперника, он очень сильный с качественными игроками. Мы обсуждали перед игрой, что если хотим быть успешными, должны играть активнее. В первом тайме у нас это получалось, не всегда, но получалось. Во втором тайме уже нет, но через характер  и желание держались в борьбе до конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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