Захарян получил повреждение в игре с «Зенитом» и покинул поле в первом тайме

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян получил повреждение задней поверхности бедра в игре с питерским «Зенитом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги и был вынужден покинуть поле на 35-й минуте встречи после того, как Константин Тюкавин вывел столичный клуб вперед, оформив дубль.

Первый мяч он забил уже на второй минуте, а спустя некоторое время капитан «бело-голубых» Фабиан Бальбуэна срезал мяч в собственные ворота.

Вместо Захаряна на поле появился Денис Макаров.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.Ru.