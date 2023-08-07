Орлов: «Ренана надо обязательно посадить на лавку»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» от «Динамо» (2:3) в матче третьего тура РПЛ.

Журналист раскритиковал игру защитника «сине-бело-голубых» Роберта Ренана. Орлов считает, что тренерскому штабу петербургской команды следует отправить 19-летнего бразильца в запас.

«Очень неудачный матч провёл Ренан. Две ошибки. Бразильца надо обязательно пока посадить на лавку», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, комментатор отметил и не самую уверенную игру новичка «Зенита», защитника Страхиньи Эраковича, в моменте с третьим пропущенным голом.

После трёх туров РПЛ «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «сине-бело-голубые» проведут 13 августа против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.